Mercato Inter, colpo di scena: 'Perisic dirà addio'. Ipotesi Kostic

Mercato: Ivan Perisic e l'Inter si diranno (probabilmente) addio nei prossimi mesi. Il croato non dovrebbe infatti rinnovare il suo contratto. E l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, potrebbe fare un tentativo per Filip Kostic: esterno dell'Eintracht Francoforte.

È il 'colpo di scena' emerso in queste ultime, frenetiche ore. Secondo Tuttomercatoweb, molto probabilmente, Perisic saluterà a giugno 2022 quando terminerà il suo contratto con i nerazzurri. A quanto si apprende è infatti complicato un prolungamento senza un taglio netto dello stipendio (attualmente l'esterno guadagna circa 5 milioni di euro netti). Quest'ipotesi, però, difficilmente verrà presa in considerazione da Perisic. Nelle scorse settimane erano circolate voci su un suo possibile ritorno in Germania con la pista Herta Berlino fra le più probabili.

Cosa farà l'Inter? Le voci, a questo punto, sono contrastanti. Da una parte c'è chi sostiene che il 'sogno' resta sempre Marcos Alonso, il 30enne spagnolo del Chelsea campione d'Europa in carica. Dall'altra, invece, pare tornare a galla l'ipotesi di Kostic dell'Enintracht Francoforte. Secondo Cittàceleste (circuito della Gazzetta dello Sport) infatti è facile che "Perisic possa salutare a gennaio". Percorrendo questa strada, l'Inter eviterebbe infatti di perdere il croato a 0. "E in questo senso - riprende il sito internet - sempre a gennaio, potrebbe arrivare il sostituto. Stiamo parlando di Kostic. Vicinissimo alla Lazio in estate, è rimasto in Germania. Lo scorso anno è stato il re assoluto degli assist in BudesLiga e quest'anno, è già partito alla grande con 4 assist e 2 gol in 8 partite. Marotta lo aveva già puntato da tempo, gennaio potrebbe essere il momento buono per strapparlo a qualsiasi tipo di concorrenza".

A oggi, venerdì 8 ottobre, quello che pare certo è l'arrivo, durante il mercato di gennaio, di un paio di 'rinforzi funzionali' come anticipato, nei giorni scorsi, dal giornalista di Libero, Fabrizio Biasin. Ma chi saranno? Molto dipenderà da Alexis Sanchez. Come InterDipendenza vi ha raccontato in esclusiva - qui l'articolo - il cileno sembra sempre più avviato verso la rescissione del contratto già a gennaio 2022. A quel punto l'Inter punterebbe a prendere in prestito un attaccante: qui trovate il nostro approfondimento. Non solo. Il secondo rinforzo, come raccontato sempre in esclusiva da InterDipendenza, potrebbe essere Gonzalo Villar della Roma: qui trovate il 'piano' di Marotta per prenderlo in prestito e qui invece il retroscena del primo contatto fra il giocatore e il tecnico Inzaghi.