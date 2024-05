Mercato Inter, quattro nomi argentini brillano sul taccuino di Marotta

di Redazione, pubblicato il: 13/05/2024

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter guarda con grande interesse al mercato argentino. “Nicolas Valentini, Marco Di Cesare, Agustin Giay e Kevin Zenon sono i quattro giovani che, in tempi e per ragioni diverse, sono finiti nella lista dei potenziali acquisti nerazzurri.”

Valentini difensore del Boca Juniors, ha già assaporato la gioia della prima convocazione in nazionale. 23 anni, passaporto italiano ed un contratto in scadenza a dicembre. la sua intenzione è di non rinnovare, per questo è fuori rosa da un mese.

Su Giay l’Inter aveva già messo gli occhi in passato. “il ragazzo ha tutto per sfondare e, se le richieste del San Lorenzo restano ragionevoli, vale la pena farci un pensierino. Anche perché Inzaghi potrebbe avere di forze fresche e nuovi innesti proprio sulla corsia destra, dove Giay è in grado di giocare a tutta fascia. Per convincere i dirigenti argentini potrebbe bastare un’offerta tra i sei e gli otto milioni…”

“Di Cesare pecca forse in dinamismo ma ha il vantaggio di poter coprire tutti i ruoli in un’ipotetica difesa a tre. Il costo del cartellino, nel suo caso, potrebbe essere anche inferiore a quello di Giaiy.”

Anche Zenon gioca nel Boca, “tre reti e quattro assist nelle prime 20 uscite, tutto condito da giocate e un’intensità che infiammano il pubblico della Bombonera e attirano ammiratori di settimana in settimana. Mancino naturale, Zenon se la cava egregiamente anche a destra e può partire per 15 milioni, come da clausola presente sul contratto fino al 2028.”