Inter, Dumfries in partenza: si cerca uno scambio? Romano dice tutto sulla questione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/05/2024

Inter, Dumfries può partire in estate. In casa nerazzurra, una volta archiviata la matematica certezza della conquista dello scudetto e della seconda stella, si lavora per programmare il futuro e la dirigenza sta cercando di trovare i tasselli adatti per rinforzare la rosa di Inzaghi per la prossima stagione. Il tecnico nerazzurro, visti i tantissimi impegni sul campo del prossimo anno, ha chiesto pubblicamente e non una rosa più ampia e fatta di giocatore che possano essere titolari e co-titolari.

Per questo, Marotta e Ausilio, si sono subito messi al lavoro per trovare le pedine adatte, iniziando con gli acquisti a parametro zero di Piotr Zielinski dal Napoli e di Mehdi Taremi dal Porto. Ma manca ancora qualche elemento per avere una rosa al completo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i nerazzurri potrebbero essere costretti ad una cessione. Si tratta di Denzel Dumfries. L’esterno olandese non sta trovando l’accordo per il rinnovo e, vista la scadenza del contratto nel 2025, la cessione sembra l’unica via percorribile.

Su Dumfries c’è l’interesse da parte del Manchester United che già da parecchi anni lo cerca. Adesso potrebbe essere l’occasione buona e si è anche parlato della possibilità di provare ad imbastire uno scambio che coinvolga Wan Bissaka sempre dei Red Devils. Per Romano, però, ad oggi, questa possibilità non è percorribile, pertanto, si cercheranno delle altre soluzioni.