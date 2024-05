Inter, Buongiorno ha il nerazzurro in testa: prezzo alto, ma c’è anche un altro ostacolo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/05/2024

Inter, Buongiorno ha il nerazzurro in testa. La stagione della squadra di Inzaghi si appresta a volgere al termine, con gli ultimi due impegni di campionato da giocare contro Verona e Lazio. Una stagione trionfale con lo scudetto e la seconda stella conquistate. Intanto, mentre la squadra si prepara sul campo prima del liberi tutti, la dirigenza lavora duramente per progettare la rosa nerazzurra della prossima stagione.

Tra i ruoli tenuti d’occhio, c’è anche il reparto difensivo. Non è un mistero che l’Inter sia alla ricerca di un difensore centrale più giovane rispetto a quelli che ha già in rosa. Ed il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno. Sul difensore ci sono anche gli occhi di Milan e Juventus, ma lui avrebbe in testa solamente i nerazzurri in vista della prossima stagione.

Sostanzialmente, ci sono due ostacoli per l’Inter. Il primo è il prezzo che fa il presidente Cairo di 45 milioni di euro. Prezzo alto che serve sia a provare a blindare il ragazzo, sia a provare a fare una maxi cessione come avvenuto con Bremer. Secondariamente, la formula. I nerazzurri potrebbero impostare un prestito con obbligo di riscatto. Ma alla società granata questa formula non andrebbe bene.