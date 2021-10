Empoli-Inter: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Empoli-Inter è il prossimo appuntamento in campionato dei ragazzi di Inzaghi.

Nel turno infrasettimanale, mercoledì 27 ottobre, i nerazzurri fanno visita alla squadra di Andreazzoli. Una partita da vincere per dimenticare immediatamente la delusione per il successo sfumato in extremis contro la Juventus. Servirà una prestazione a tutto gas, per non perdere ulteriore terreno dalle capoliste e rilanciare la sfida per lo Scudetto. InterDipendenza.Net seguirà in diretta Empoli-Inter. Fischio d'inizio alle 20.45. La gara sarà raccontata dalla nostra testata. Attraverso la consueta diretta testuale, vivremo tutte le emozioni della partita. Dalle scelte di formazione, ai gol e alle azioni salienti. Il match sarà seguito sempre in diretta.

Ma di cosa si comporrà la nostra offerta? Già prima del match contro l'Empoli, dedicheremo approfondimenti all'incontro. Spazio, poi, alle immediate interviste pre-gara. Nel post, invece, dopo la diretta testuale, appuntamento con le seguitissime pagelle, e le dichiarazioni dei protagonisti di una sfida tutta da vivere.

Come arrivano Empoli e Inter alla gara? I toscani son reduci dal roboante e convincente successo ottenuto contro la Salernitana nell'ultimo turno. Una vittoria che ha rispolverato un Pinamonti (ex dell'incontro) in grande verve (leggi qui). L'Inter, come detto, si è arresa ad una decisione arbitrale controversa, perdendo contro la Juventus tre punti che sarebbero stati fondamentali (bufera per il rigore assegnato ai bianconeri: i dettagli qui).

Proprio la sfida contro gli uomini di Allegri ha fatto infuriare Inzaghi (scopri qui cosa è successo). Bisognerà dimostrare ora personalità per vincere e rilanciarsi.