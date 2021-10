Inter news: Inzaghi si gioca il tutto per tutto. Le 2 mosse a sorpresa

Inter news, Simone Inzaghi, questa sera (mercoledì), si giocherà il tutto per tutto. Contro l'Empoli sarà infatti una gara decisiva per il proseguio in campionato dei nerazzurri.

Tuttosport, in edicola oggi, ha dedicato un approfondimento a questa gara definendola decisiva. L'Inter di Inzaghi infatti si trova a dover rincorrere Napoli e Milan e attualmente il distacco dalla prima ammonta a 10 punti (con una partita in meno). Vincere significherà rimanere in scia, mentre lasciare punti per strada, continua il quotidiano torinese, significherebbe perdere un primo treno per lo scudetto. Troppo presto per giudizi definitivi, visto che siamo ad ottobre, ma mantenere un gap non eccessivo di certo aiuterà.

Ma quale Inter si vedrà in campo? Servirà di certo la squadra che con le piccole ha fatto bottino pieno (al netto del pari con la Sampdoria). A quanto si apprende, in attacco potrebbe esserci una sorpresa. L'impiego, dal 1', di Alexis Sanchez vicino a Lautaro Martinez. Inzaghi sembra infatti intenzionato a concedere un turno di riposo a Edin Dzeko. Non solo. Il tecnico vorrebbe anche far rifiatare Nicolò Barella inserendo, nell'unidici titolare, Matias Vecino.

I nerazzurri - raccontano le statistiche - hanno sempre vinto con gli avversari di questo calibro. Discorso diverso invece per gli scontri diretti, dove sono arrivate due pareggi (con Atalanta e Juventus) e una sconfitta (contro la Lazio). Sarà necessario dimostrare cinismo sotto porta, ed evitare di sbagliare numerosi occasioni come troppo spesso accade. Contro l'Empoli, Inzaghi ha un bilancio più che positivo: 5 vittorie su 5 gare giocate. Quello con i toscani è l'impegno che apre un calendario molto fitto. Domenica ci sarà l'Udinese, poi lo Sheriff in Moldavia e, infine, il 7 novembre, il derby con il Milan. Il futuro di campionato e Champions passa quindi da queste quattro gare.