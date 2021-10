Inter news: Pinamonti show! Ha un dato in comune con Vlahovic

Inter news: Andrea Pinamonti si prende la scena e fa due gol nell'anticipo di Serie A.

Oggi, sabato 23 ottobre, alle 15:00 è andata in scena la sfida Salernitana-Empoli. In casa Inter, concentrati sulla sfida contro la Juventus (QUI le probabili formazioni) non è passata inosservata la prestazione di Pinamonti. Il giovane classe 99 di proprietà dei nerazzurri è attualmente in prestito ai toscani. Nell'anticipo di Serie A contro la Salernitana, il bomber ha messo a segno ben due reti. La prima al secondo minuto e la seconda su rigore, con tanto di cucchiaio, al minuto 45. Oltre alla doppietta, a far discutere è il dato importante svelato su Twitter da OptaPaolo. Infatti secondo l'account ufficiale di Stats Performs sul calcio italiano, Pinamonti è l'unico giocatore nato dopo del 99 (insieme a Leao, Brahim Diaz e Vlahovic) ad aver segnato almeno 3 gol in questo campionato.

Dato impressionante se confrontato con i numeri e le gesta di quello che è considerato uno dei maggiori talenti del futuro ovvero Dusan Vlahovic. Ma la partita dell'attaccante dell'Empoli è stata sontuosa. In 89 minuti giocati, ha trovato due gol con 3 tiri totali nello specchio della porta. Un dribbling riuscito su due, a conferma di quanto sia un bomber d'area di rigore piuttosto che un fantasista. Ma soprattutto un rigore conquistato, il 55% dei passaggi riusciti e quattro duelli aerei vinti su dieci.

Insomma una partita completa a 365 gradi. A dimostrazione del fatto che le enormi aspettative siano proporzionate al suo talento. Il giovane attaccante di proprietà dell'Inter può finalmente trovare la consacrazione in una piazza come quella dell'Empoli? Chi lo sa. Intanto la sua Inter pensa al Derby d'Italia, qui le parole di Inzaghi in conferenza stampa.