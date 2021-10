Inter news, Dzeko non basta più: è allarme in attacco

Inter news: è allarme in attacco. I gol di Edin Dzeko non bastano più. Il match contro l'Empoli di questa sera, mercoledì, potrebbe rappresentare la svolta per il reparto offensivo.

Osservato speciale per la trasferta sarà senza dubbio Lautaro Martinez. L’argentino, dopo un ottimo avvio di stagione in cui ha realizzato cinque reti in campionato, è a secco da tre partite di fila. L’ultima risale a prima della sosta per le nazionali, il 2 ottobre contro il Sassuolo su calcio di rigore mentre l’ultimo gol su azione è datato 25 settembre nel match contro l’Atalanta. Questa sera, riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, partirà da titolare contro l’Empoli (ecco come seguire il match con interdipendenza.net) e avrà la grande occasione di sbloccarsi. Con i toscani non è mai andato a segno e non è mai partito dal 1’ nei due precedenti finora disputati.

Non solo per Lautaro, questa sera potrebbe essere anche la grande occasione di Alexis Sanchez. Il cileno, reduce da un inizio di stagione complicato in cui ha giocato con il conta gocce, sembrerebbe al momento favorito su Dzeko per una maglia da titolare (qui la probabile formazione). Come riferisce il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi starebbe pensando di concedere un turno di riposo al 35enne, sempre più trascinatore dell’attacco nerazzurro con 7 gol in 9 presenze tra campionato e Champions League, per preservarlo in vista dei prossimi incontri con Udinese e Sheriff Tiraspol. A questa Inter non bastano più i gol del solo Dzeko, ha bisogno anche del miglior Lautaro possibile e delle reti di Sanchez (finora a zero) e di Correa (fermo ai due gol realizzati contro il Verona all’esordio).