Inter news: la rivoluzione di Inzaghi. Fuori anche Barella

Inter news: la rivoluzione di Simone Inzaghi. Il tecnico, questa sera (mercoledì 27 ottobre), a Empoli è infatti pronto a diversi cambi in formazione. Non è infatti da escludere anche la panchina per Nicolò Barella.

"Turn-over, ora o mai più. Guardando al calendario, infatti, le uniche opportunità per ruotare qualche elemento, Inzaghi le avrà proprio stasera con l'Empoli e domenica con l'Udinese. Ed è assai probabile - scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi - che resti fuori anche qualcuno degli elementi che, finora, sono stati sempre titolari, vale a dire, oltre ad Handanovic, anche Skriniar (mai nemmeno sostituito), De Vrij, Barella e Brozovic". Il quotidiano sportivo anticipa il quotidiano sportivo "Inzaghi farà le scelte definitive nella rifinitura a Coverciano, visto che ieri, nelle prove sul campo, ha mescolato le carte". Cominciando dalla difesa, ricostruisce Pietro Guadagno nel suo articolo, si scalda uno fra Ranocchia e D'Ambrosio: più facile il primo, visto che "De Vrij sembra aver maggior bisogno di rifiatare rispetto a Skriniar. Attenzione - continua il Corriere dello Sport - anche a centrocampo, dove il candidato per entrare in formazione sarebbe Vecino, che, stavolta, potrebbe prendere il posto di Barella con Calhanoglu confermato". Per quanto riguarda le fasce, a quanto si apprende, Dimarco potrebbe prendere il posto di Perisic mentre Darmian sembra essere favorito su Dumfries. In avanti la coppia d'attacco potrebbe essere formata da Lautaro e Sanchez per permettere a Dzeko di riposare.

Ecco dunque la probabile formazione, secondo il Corriere dello Sport, che sceglierà Inzaghi per la partita di questa sera contro l'Empoli: Handanovic; Bastoni, Ranocchia, Skriniar; Dimarco, Calhanoglu, Brozovic, Vecino, Darmian; Lautaro, Sanchez.