Inter Lazio, boom di richieste, il club dichiara guerra ai bagarini

di Redazione, pubblicato il: 07/05/2024

L’Inter prepara un’altra festa, quella che andrà in scana a San Siro nell’ultima partita casalinga contro la Lazio. La consegna della Coppa dello scudetto, il concerto di Ligabue e Tananai hanno fatto esplodere la caccia al biglietto.

Il club nerazzurro con un comunicato ufficiale ha fatto conoscere le date per gli acquisti dei biglietti riservati agli abbonati ed agli iscritti agli Inter Club. La richiesta enorme ha convinto la società ad assumere una decisione del tutto nuova rispetto al passato per evitare speculazioni sulla circolazione dei biglietti.

“Per tutta la stagione i tifosi nerazzurri hanno come sempre riempito San Siro, dando manifestazioni di affetto continue e commoventi. Anche per l’ultimo atto della stagione ci sarà un vero e proprio tutto esaurito: attualmente sono 150mila i tifosi che hanno manifestato l’intenzione di acquistare i tagliandi per assistere a Inter-Lazio…

…Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario (siti di annunci tra privati o di secondary ticketing) in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l’accesso allo stadio e di incorrere in vere e proprie frodi.

Per contrastare il fenomeno del bagarinaggio e le pratiche scorrette di utilizzo di biglietti e abbonamenti, vista la particolarità dell’evento, il cambio utilizzatore non sarà pertanto consentito.