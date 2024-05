Inter, ci sarà un investimento importante: Inzaghi ha scelto il reparto che preferisce

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/05/2024

Inter, Inzaghi ha scelto il reparto in cui effettuare l’investimento sul mercato. In casa nerazzurra, l’umore è un po’ cupo per come è andata la partita contro il Sassuolo. Sia ben chiaro, la squadra di Inzaghi ha già fatto il suo vincendo lo scudetto e la seconda stella. Ma, ovviamente, perdere non piace mai a nessuno. La possibilità di pensare “meno” al campo, consente alla dirigenza interista di poter programmare con largo anticipo la prossima stagione.

E proprio per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia Marotta e Ausilio, che Simone Inzaghi, si stanno interrogando sul reparto in cui poter fare un grosso investimento – al netto delle uscite dei giocatori in prestito che vanno fatte. Il tecnico nerazzurro, sia privatamente, che pubblicamente ha affermato con forza di voler lavorare con questo gruppo di giocatori o, quantomeno, con i suoi interpreti principali e di puntellare la rosa per avere un organico più ampio, visti i tanti impegni della prossima stagione.

Per questo, lo stesso Inzaghi, valutando attentamente il tutto, si sente coperto, sia sulle fasce (in cui l’investimento ci sarà solo in caso di partenza di Dumfries), sia a centrocampo, dove ci saranno sei giocatori di livello, sia in difesa, dove, seppure in là con gli anni, Acerbi e de Vrij gli offrono ancora garanzie. Semmai, il tecnico, preferirebbe un attaccante che possa non far sentire la mancanza dei titolari in caso di turn-over, vista la stagione non eccelsa di Arnautovic e Sanchez. Insomma, valutazioni in corso. Ma la volontà di Inzaghi è chiarissima.