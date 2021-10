Mercato Inter: Marotta prova il grande colpo in attacco

Mercato: l'Inter e Marotta provano il colpo in attacco. La società ha infatti messo gli occhi su Julian Alvarez, stella del River Plate.

L’attaccante classe 2000 sta facendo molto bene. Ha infatti già collezionato 35 presenze stagionali, 11 gol e 11 assist. L’Inter è alla ricerca di una punta che possa sostituire Alexis Sanchez: come vi raccontiamo da giorni, infatti, il cileno sembra sempre più avviato verso la rescissione del contratto già a gennaio 2022. Leggi qui la nostra esclusiva. Tanto è vero che circolano già le prime ipotesi di buonuscita: ne parliamo in questo articolo.

Attenzione, però. Su Julian Alvarez non c’è soltanto l’interesse dell’Inter. Tante squadre europee vorrebbero acquistare il giovane attaccante. Per esempio: Borussia Dortmund, Liverpool ed Atletico Madrid. Ssono molto interessate al giocare e potrebbero garantire anche un buon minutaggio in campo. Vedremo se Marotta riuscirà ad accontentare le richieste del River Plate (qui potete leggere la valutazione fatta dagli argentini). Di sicuro, non sarà una missione facile viste le potenze concorrenti.

Ma l’Inter, per il reparto avanzato, non cerca soltanto Alvarez. Tante le piste da seguire e tanti i nomi sul taccuino dei dirigenti di viale della Liberazione. Tra questi, c'è quello di Gianluca Scamacca. L'attaccante del Sassuolo sta trovando poco spazio in Emilia e potrebbe accettare un trasferimento in nerazzurro per 'crescere' sotto l'ala di Edin Dzeko. Non solo. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva, l'Inter e Marotta si stanno già muovendo per giugno: su indicazione di Simone Inzaghi infatti ci sarebbero già stati i primi sondaggi per Andrea Belotti. Qui potete leggere il nostro articolo con gli ultimi aggiornamenti.