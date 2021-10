Inter, notizia delle ultime ore: Marotta si muove per il gioiello dell'Argentina!

Mercato: l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, si starebbe muovendo per Julian Alvarez del River Plate. Il 'gioiello' dell'Argentina potrebbe dunque essere uno dei rinforzi per la rosa di Simone Inzaghi?

Andiamo come sempre con ordine. Alvarez ha il contratto in scadenza con il River Plate nel dicembre del 2022. Il club vorrebbe dunque 'massimizzare' la sua cessione chiedendo una cifra vicina ai 20 milioni di euro già nelle prossime sessioni di mercato. D'altronde Alvarez in 35 presenze, quasi tutte da titolare, ha messo a segno 11 gol e ha regalato altrettanti assist per i compagni di squadra. Non solo. È stato protagonista nel Superclasico contro il Boca Juniors, ha collezionato 14 presenze e due reti con la maglia dell'Argentina Under 20 e due 'gettoni' con la maglia dell'Albiceleste. Insomma: Alvarez è un profilo che non sta passando inosservato. Tanto è vero che, secondo il quotidiano Olè, oltre all'Inter sono in corsa anche Tottenham, Milan, Ajax, Real Madrid, Siviglia, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Non resta dunque che attendere per capire se Marotta riuscirà a portare Alvarez in nerazzurro durante le prossime sessioni di mercato.

Intanto le strade dell'Inter e di Alexis Sanchez, come vi abbiamo raccontato in esclusiva ieri (mercoledì 6 ottobre, ndr), sembrano sempre più destinate a separarsi. L'attaccante cileno, come potete leggere qui, potrebbe rescindere il suo contratto già a gennaio 2022. La società, poi, starebbe lavorando a due rinforzi 'funzionali' per il mercato di gennaio. Uno di questi, come vi abbiamo rivelato in esclusiva già nelle scorse settimane, potrebbe essere Gonzalo Villar della Roma: in questo articolo potete leggere il 'piano di Marotta' per portarlo a Milano mentre in quest'altro articolo vi sveliamo il retroscena del primo contatto fra il giocatore e Simone Inzaghi.