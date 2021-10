Inter, rescissione Sanchez: spunta l'importo della buonuscita

Le strade dell'Inter e di Alexis Sanchez sembrano essere pronte a separarsi.

Come vi abbiamo raccontato in una nostra esclusiva del 6 ottobre la società avrebbe intenzione di rescindere il contratto del giocatore cileno. I motivi sono noti. Il giocatore è spesso fuori per infortunio. Le scarse garanzie che offre dal punto di vista fisico avevano indotto la dirigenza già in estate a serie riflessioni. Alla fine, vista la scarsa disponibilità economica (che non consentiva di andare sul mercato per cercare un sostituto), si è deciso di continuare a puntare sull'ex United.

L'episodio di sabato scorso però, al termine del match con il Sassuolo, ha messo la parola fine al legame tra l'Inter e l'attaccante. Sanchez infatti ha lamentato, in una storia Instagram poi cancellata, lo scarso utilizzo da parte di Inzaghi. E allora a quel punto la decisione è stata presa. Il tecnico si libererebbe del cileno anche subito, ma biosgnerà attendere gennaio. Durante la sessione invernale infatti la società cercherà una punta in prestito per completare il reparto.

Stando a quanto riportato questa mattina da Guarro ci sarebbe un ulteriore tassello in questo mosaico che sta prendendo forma. Il club avrebbe infatti una clausola unilaterale per la risoluzione del contratto di Sanchez nel 2022. E sarebbe possibile esercitarla dietro il pagamento di una buonuscita da corrispondere al cileno, il cui importo si dovrebbe aggirare sui 4,5 milioni di euro.