Skriniar Inter, contatti con il Liverpool? Come stanno lo cose (SM)

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 07/01/2023

Skriniar Inter; il futuro dello slovacco rimane un rebus. Il difensore nerazzurro in estate è stato vicino a lasciare Milano. Sulle sue tracce c’erano diversi top club d’Europa tra cui Chelsea e PSG. I blues hanno poi puntato su Koulibaly e Fofana mentre i francesi fino agli ultimi giorni di mercato hanno provato a strappare Skriniar all’Inter. I nerazzurri e il giocatore stanno trattando il rinnovo.

Le condizioni per arrivare all’accordo ci sono ma serve trovare un accordo tra le due parti, venendosi incontro. Skriniar è uno dei migliori difensori del nostro campionato e l’Inter non può e non vuole lasciarselo scappare, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili.

Skriniar Inter, Klopp sul difensore? La smentita

Oltre al PSG, negli ultimi giorni era spuntata la voce di un possibile affondo del Liverpool. Addirittura si parlava di contatto diretto tra il giocatore e i Reds. Ma non è così. La smentita infatti è arrivata dai media italiani, in particolare da SportMediaset che ha confermato come nonostante le voci dall’Inghilterra il Liverpool non ha ancora avanzato offerte. Ma soprattutto la trattativa non si accenderà nelle prossime settimane.

Dunque nessuna trattativa tra i Reds e Skriniar, che continua dunque a dare priorità all’Inter in vista del rinnovo del contratto. Un altro prolungamento che potrebbe arrivare è quello di Edin Dzeko che nonostante l’età, potrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter, come riportato in precedenza sul nostro sito. L’ex Roma continua ad essere decisivo e a segnare tanto, è l’attaccante ideale per il gioco di Inzaghi.