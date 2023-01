Monza-Inter, le probabili formazioni: pronti tre cambi per Inzaghi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 07/01/2023

Monza-Inter si avvicina. La gara di questa sera tra la squadra di Galliani e i nerazzurri di Marotta è una gara importante. Il Monza giocherà per portare a casa qualche punto mentre l’Inter, dopo aver battuto il Napoli cercherà di mettere pressione alle squadre davanti. I nerazzurri sono chiamati a vincere e confermato quanto fatto contro la squadra di Spalletti, per non buttare via altri punti utili per continuare a coltivare il sogno scudetto.

Questa sera a Monza, va in scena appunto Monza-Inter. Alle 20:45 le due squadre scenderanno in campo e Inzaghi sembra avere già le idee chiare sull’undici titolare che proverà a battere la neopromossa.

Monza-Inter, probabili formazioni: le scelte di Inzaghi

Rispetto alla squadra che ha battuto il Napoli, Simone Inzaghi farà qualche cambio. Innanzitutto in difesa. Fuori Acerbi e dentro De Vrij insieme a Skriniar e Bastoni a difesa di Onana. Handanovic ancora fuori, ormai relegato a secondo portiere. A centrocampo dentro Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan con Brozovic ancora fermo ai box. Cambio sulla fascia destra. Dopo la prestazione di Darmian contro il Napoli, torna Dumfries dall’inizio. A sinistra pochi dubbi: Dimarco titolare. In attacco a sorpresa riposerà ancora Lautaro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti ci sarà ancora Dzeko al fianco di Romelu Lukaku. Il belga deve tornare al gol dopo i molteplici infortuni e il Monza rappresenta l'occasione migliore. Occhio dunque alla situazione Lautaro, col campione del Mondo che potrebbe finire ancora in panchina.