Inter-Torino 2-0: i nerazzurri possono far partire la festa. Rivivi il match con noi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/04/2024

95′ – Finisce qui

90′ – Cinque minuti di recupero

85′ – Occasione Inter! Asllani calcia a giro da fuori area e la palla si spegne sul fonda sfiorando il palo

82′ – Occasione Inter! Scambio nello stretto tra i nerazzurri, palla che arriva in area a Lautaro che calcia di prima, ma Milinkovic-Savic c’è

72′ – Esce Barella ed entra Arnautovic

71′ – Esce Rodriguez ed entra Masina

70′ – Esce Bastoni ed entra Buchanan

68′ – Occasione Inter! Sanchez serve Lautaro che calcia, ma il suo tiro viene ribattuto. Poi Barella calcia di prima, ma Milinkovic-Savic blocca

67′ – Occasione Inter! Frattesi si ritrova con un rimpallo il pallone in area, ma calcia malissimo a tu per tu con Milinkovic-Savic e spara altissimo

62′ – Entrano Sanabria e Vojvoda ed escono Zapata e Lazaro. Entrano Frattesi, Sanchez e Asllani ed escono Calhanoglu, Thuram e Mkhitaryan

60′ – Calhanoooogluuuuu! Il turco spiazza Milinkovic-Savic e firma la sua doppietta e il raddoppio per i nerazzurri

58′ – Calcio di rigore per i nerazzurri per fallo di Lovato su Thuram

56′ – Calhaaaaanooooogluuuuu! Mkhitaryan serve Calhanoglu dallo spigolo dell’area di rigore. Il turco incrocia con il sinistro e porta in vantaggio i nerazzurri

54′ – Pavard prova il destro al volo da fuori, ma il pallone va alto

48′ – Espulso Tameze

45′ – Comincia la ripresa

Partita dai due volti quella che si gioca a San Siro. La prima parte del primo tempo molto frizzante, con i nerazzurri che gestiscono il possesso a danno l’arrembaggio, ma il Torino non sta a guardare e riparte velocemente. Seconda parte in cui le squadre tirano un po’ i remi in barca e rifiatano. Termina con uno zero a zero, ma i nerazzurri, potenzialmente, potrebbero essere più pericolosi grazie al lavoro di sacrificio delle due punte. Nel secondo tempo servirà accelerare per portare a casa la vittoria

47′ – Finisce il primo tempo

45′ – Due minuti di recupero

42′ – Lautaro prova il tiro a giro da fuori area, Milinkovic-Savic blocca

37′ – Vlasic prova il tiro dal limite dell’area, ma il pallone è deviato in angolo da un difensore nerazzurro

17′ – Occasione Torino! Cross dalla destra per Zapata in area, il colombiano svetta di testa, ma manda a lato

15′ – Occasione Torino! Zapata servito in profondità, punta de Vrij e calcia di sinistro. Sommer respinge il tiro centrale

12′ – Azione manovrata dei nerazzurri, con Lautaro che serve Carlos Augusto sulla sinistra. Il brasiliano calcia di sinistro, ma il pallone va alto sopra la traversa

6′ – Occasione Inter! Grande azione in verticale della squadra nerazzurra, con Darmian che di tacco serve Thuram. Il francese cede palla a Lautaro che si fa ribattere in angolo il suo tiro

1′ – Inizia la partita

Inter-Torino, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. In casa nerazzurra la festa è appena cominciata. La vittoria nel derby di lunedì scorso ha sancito definitivamente la conquista del ventesimo scudetto e l’apposizione della seconda stella sulle maglie. Un traguardo importantissimo, puntato fin dal ritiro estivo sia dalla squadra che dalla società. Ma oggi, i nerazzurri, se la vedranno contro una squadra molto ostica come il Torino che non ha voglia di restare a guardare. Per questo servirà la massima concentrazione e la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco.

Intanto, di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Ricci, Vlasic; Zapata.

All. Ivan Juric.