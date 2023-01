Mercato Inter, beffa dalla Premier: un top club anticipa Marotta

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 07/01/2023

Mercato Inter; i nerazzurri continuano a monitorare possibili entrate. La squadra di Simone Inzaghi, galvanizzata dopo la vittoria contro il Napoli (qui l’approfondimento), adesso vuole rinforzarsi per dare l’assalto allo Scudetto e provare a rientrare definitivamente in corsa. Per farlo il tecnico ha bisogno di ulteriori certezze e soprattutto nuovi innesti capace di aumentare la qualità della rosa nerazzurra.

Al momento, uno dei reparti dove l’Inter ha “la coperta corta” è l’attacco. Lukaku, Lautaro e Dzeko sono tre punti fermi ma Correa fin qui non si è dimostrato affidabile dal punto di vista fisico, per questo Marotta e Ausilio starebbero pensando ad un nuovo attaccante da aggiunger al router nerazzurro.

Mercato Inter, occhi su Thuram: concorrenza inglese

Uno dei principali obiettivi per l’attacco dell’Inter è sicuramente Marcus Thuram. Il francese figlio d’arte da tempo è accostato ai colori nerazzurri e addirittura lo scorso anno fu molto vicino ad approdare all’ombra della Madonnina, ma un brutto infortunio fece saltare tutto. Adesso l’Inter è tornata alla carica, soprattutto visto il contratto in scadenza del francese.

Nelle ultime ore però non arrivano buone notizie per Marotta e Ausilio. La concorrenza su Thuram è alta, dal Bayern Monaco fino alla Juventus ma soprattutto il Chelsea. Secondo quanto svelato da Foot Mercato e riportato da TMW.com il Chelsea, come il Manchester United avrebbe provato ad anticipare il colpo a gennaio, inserendosi sul classe 97. Adesso la palla passa al giocatore che dovrà scegliere se restare in Germania fino a fine stagione o lasciare subito il Moenchengladbach. L’Inter è avvisata, dall’Inghilterra fanno sul serio.