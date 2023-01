Inter, c’è un sì convinto per il rinnovo: il giocatore vuole rimanere a Milano

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/01/2023

Inter, c’è un sì convinto per il rinnovo del contratto. La vittoria contro il Napoli, unita a quella ottenuta prima della pausa contro l’Atalanta, ha dato nuova linfa e nuovo entusiasmo in casa nerazzurra. Tre punti fondamentali che rilanciano l’Inter in classifica, magari non per lo scudetto, visti gli otto punti dalla vetta, ma danno una grande spinta per la qualificazione in Champions League.

Una vittoria ottenuta con grande lettura tattica e grande disponibilità e voglia da parte dei calciatori interisti. Ma in queste settimane, si è molto parlato dei rinnovi. Se quello di Milan Skriniar, dalle ultime voci, sembra essere sempre più lontano, c’è un giocatore che ha dato il proprio sì convinto alla permanenza a Milano anche per la prossima stagione.

Inter, la questione rinnovi resta sempre un tema caldo: un calciatore ha dato disponibilità a rimanere a Milano

Come detto, la situazione rinnovi in casa Inter è sempre spinosa. Quello di Milan Skriniar sembra allontanarsi sempre più, ma un altro giocatore ha detto alla società di voler rimanere a Milano. Si tratta di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, ieri match winner della partita, a quasi 37 anni, sta dimostrando di avere una seconda giovinezza e, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ha dato la sua disponibilità a rimanere in maglia nerazzurra.

La società, dal canto suo, ha intenzione di proseguire il rapporto con il giocatore e dopo la chiusura del mercato di gennaio, le parti si incontreranno per fare un primo punto della situazione, anche se sull’epilogo finale non dovrebbero esserci dubbi. Dzeko sta trascinando l’Inter a suon di gol e prestazioni e, insieme a Lautaro e Lukaku, si giocherà un posto da titolare in maglia nerazzurra per portare la squadra sempre più in alto.