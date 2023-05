Inter, le girandole della stampa, ora si celebra Inzaghi

di Redazione, pubblicato il: 03/05/2023

Dura la vita di allenatore dell’Inter, specialmente se perdi 11 volte in campionato. Neanche un trofeo già in bacheca, un percorso insperato in Champions e una Coppa Italia con percorso netto esimono da critiche e inviti più o meno velati a cambiare.

La stampa ha massacrato Simone Inzaghi, sono passati mesi interi con le rose di allenatori pronti a prenderne il posto.

Poi sono bastate un paio di vittorie per far cambiare il vento.

Su Sportitalia Michele Criscitiello si è lanciato in una difesa a spada tratta di Inzaghi del tecnico nerazzurro.

“Supercoppa Italiana, tutta la Coppa Italia, tutta la Champions League e tutto il campionato. Giusto per dire che forse Simone Inzaghi così scarso non è. Con la stampa amica sotto dettatura. Che abbia sbagliato alcune partite lo sappiamo e gliel’abbiamo anche detto, però il discorso non è che è un incapace e che bisogna cacciarlo perché deve arrivare Cristian Chivu. Chivu gli avevano messo!”

La Gazzetta dello Sport celebra invece un record che il tecnico ha raggiunto con il 3 a 1 rifilato alla Lazio. Inzaghi entra sul podio degli allenatori riusciti ad arrivare più velocemente ai 500 punti in serie A. Tra Lazio e Inter ha impiegato 267 partite, superato solo da Maurizio Sarri (255) e Carlo Ancelotti (256).