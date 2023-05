Inter, cercasi sponsor: nuovo marchio in pole ma c’è distanza

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 03/05/2023

Inter, la collaborazione con Digitalbits sembra ormai conclusa per questioni economiche. I nerazzurri dopo i mancati pagamenti da parte dell’azienda statunitense ha deciso da domenica scorsa di rimuovere lo sponsor dalla maglia.

La dirigenza nel frattempo sarebbe alla ricerca di un nuovo sponsor per la prossima stagione. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione spiegando che al momento si starebbero valutando varie opzioni.

Inter, spunta Qatar Airways: distanza tra le parti

Come riportato dal quotidiano torinese, i contatti principali sarebbero stati con Qatar Airways. Negli scorsi mesi ci sarebbero anche stati diversi incontri tra i nerazzurri e uomini della compagnia aerea ma non si sarebbe riuscito a trovare un accordo in quanto ci sarebbe ancora distanza tra domanda e offerta.

Slitta di conseguenza anche lancio ufficiale della nuova maglia al momento è previsto per luglio.