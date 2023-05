Mercato Inter, senza Champions tre big in uscita: chiaro l’obiettivo di Zhang

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 03/05/2023

Mercato Inter, nerazzurri ancora in lotta per un posto nella prossima Champions League. La mancata qualificazione potrebbe costare cara sia a livello economico-sportivo che alla rosa.

Come riportato da Tuttomercatoweb, nel caso in cui gli uomini di Simone Inzaghi non dovessero riuscire a centrare l’obiettivo la società sarebbe costretta a vendere alcuni pezzi pregiati della rosa.

Mercato Inter, Lautaro intoccabile: i tre sacrificabili

I principali candidati alla cessione sarebbero tre: Onana, Brozovic e Dumfries. Il portiere sarebbe nel mirino del Chelsea che sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per convincere i nerazzurri. Su Dumfries, invece, ci sarebbero diversi club tra cui il Newcastle che dovrebbe disputare la prossima Champions League. Per quanto riguarda Brozovic occhio sempre al Barcellona e al possibile scambio con Kessie.

L’obiettivo di Zhang sarebbe quello di racimolare almeno 100 milioni di euro dalle cessioni. Fuori dal mercato invece Lautaro, ritenuto incedibile.