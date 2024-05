Inter, Cuadrado nel mirino dei tifosi juventini

di Redazione, pubblicato il: 01/05/2024

(Inter) Da domenica sera Juan Cuadrado è diventato il nerazzurro più odiato dai tifosi bianconeri. Già il suo passaggio all’Inter era stato oggetto di critiche feroci ma dopo la festa per la seconda stella la situazione è ulteriormente peggiorata.

L’ex juventino non ha esitato a ballare e cantare per tutta la sfilata sul pullman scoperto ma il fattaccio è arrivato quando i giocatori sono saliti sulla terrazza in Piazza Duomo. Quando è partito il coro “chi non salta juventino è…” Cuadrado ha iniziato a saltare come un grillo facendo infuriare i suoi ex tifosi. Addirittura è partita una petizione per chiedere che la sua maglia venga tolta dal JMuseum dove è esposta.