Inter, novità importante per il nuovo stadio

di Redazione, pubblicato il: 01/05/2024

(Inter) Il nuovo stadio continua ad essere al centro delle attività del club nerazzurro. Il fatto nuovo delle ultime ore riguarda la proroga della prelazione sull’area di Rozzano individuata per la realizzazione del nuovo impianto. Ne dà notizia il club con un comunicato ufficiale.

“Facendo seguito a quanto comunicato in data 28 luglio 2023, Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un nuovo diritto di esclusiva fino al 31 gennaio 2025. Questo è finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio con funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano”.

Secondo il sito Calcio e Finanza.it il costo della prelazione ammonta a circa 840 mila euro.