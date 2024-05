Inter, è il momento dei rinnovi: Lautaro, Barella, Dumfries in cima

Ora si parla di rinnovi in casa Inter. I nerazzurri si trovano in una fase cruciale con il futuro della società in bilico, a seguito delle difficoltà finanziarie che hanno coinvolto Steven Zhang e il gruppo Suning. Oaktree, il fondo americano che potrebbe prendere il controllo del club, ha già dichiarato di non voler apportare cambiamenti drastici al management, mantenendo così una certa stabilità interna. Tuttavia, è probabile che ci saranno delle restrizioni sul mercato, con un’attenzione particolare al bilancio e alla necessità di cedere almeno un giocatore di rilievo per equilibrare i conti.

Rinnovo di Lautaro Martinez in pausa, Thuram può essere ceduto

Le grandi squadre europee stanno monitorando attentamente la situazione dell’Inter, pronte a intervenire per acquistare i suoi giocatori di punta. Tra queste, l’Arsenal ha manifestato un forte interesse per Lautaro Martinez e Marcus Thuram, due nomi in cima alla lista dei desideri del club londinese per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante la volontà di Lautaro di rimanere a Milano, una proposta allettante da parte dell’Arsenal potrebbe cambiare le carte in tavola.

Thuram, anch’egli corteggiato dai Gunners, potrebbe essere coinvolto in una trattativa che prevederebbe uno scambio con Gabriel Jesus, anche se l’affare appare complesso dal punto di vista economico.

Rinnovo Dumfries vicino, anche Carboni verso la permanenza

Parallelamente, l’Inter sta lavorando per rinnovare i contratti di alcuni giocatori chiave. Denzel Dumfries e Valentin Carboni sono in procinto di prolungare i loro contratti con il club fino al 2027, assicurando così la continuità di elementi importanti della rosa. Questo impegno nei rinnovi sottolinea la volontà di mantenere una struttura solida nonostante le turbolenze finanziarie.

Per quanto riguarda le operazioni di mercato, l’Inter dovrà muoversi con prudenza. Le cessioni eccellenti saranno inevitabili per rispettare i nuovi parametri economici imposti da Oaktree. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra, con Marotta e Ausilio in prima linea, sta già pianificando le mosse per assicurare una rosa competitiva anche per la prossima stagione. La sfida sarà riuscire a coniugare la necessità di vendere con l’ambizione di mantenere alto il livello della squadra.

Il futuro dell’Inter dipenderà dalle prossime mosse sul mercato e dalla gestione delle risorse finanziarie. Con il possibile cambio di proprietà, i tifosi nerazzurri possono aspettarsi una fase di transizione che, se gestita con saggezza, potrebbe garantire stabilità e successi futuri. L’attenzione resta alta, con la speranza che il club possa continuare a competere ai massimi livelli nonostante le sfide economiche.