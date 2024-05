Barella-Inter, novità imminenti sul rinnovo: cosa cambia con Oaktree

Continuano i discorsi per il rinnovo di Nicolò Barella in casa Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’arrivo sempre più probabile di Oaktree nel comando nerazzurro non cambierà i piani di Beppe Marotta e dei suoi collaboratori. Anzi, la transizione verso la nuova proprietà sarà caratterizzata dalla continuità. Il rinnovo contrattuale del centrocampista ex Cagliari è una delle priorità principali per l’amministratore delegato ex Juve.

Rinnovo Barella, nel segno nella continuità

Nonostante l’ingresso di Oaktree, che potrebbe portare ad una richiesta di maggiori rassicurazioni da parte degli entourage dei calciatori riguardo al futuro societario, Marotta rimane ottimista sul buon esito delle trattative. Queste richieste di chiarimenti potrebbero rallentare leggermente il processo di negoziazione, ma non lo fermeranno del tutto. L’obiettivo è garantire stabilità e proseguire con le operazioni già avviate, tra cui appunto il rinnovo di Barella.

L’Inter sta lavorando per assicurarsi che Barella rimanga una parte centrale della squadra, nonostante le possibili incertezze legate al cambiamento di proprietà. La fiducia nei piani dirigenziali e la volontà di mantenere una linea di continuità sono elementi chiave per il successo delle trattative in corso: ecco perché si tratta ad oltranza per i rinnovi di Lautaro, Dumfries e non solo.