Calciomercato Inter – Dopo aver conquistato il 20° Scudetto, l’Inter si prepara ad affrontare una nuova fase con l’acquisizione del fondo Oaktree. La gestione del calciomercato resta sotto la guida esperta di Beppe Marotta, che ha già messo a segno i primi colpi con l’arrivo di Zielinski e Taremi. Simone Inzaghi punta ad ampliare ulteriormente la rosa per essere competitivi anche in Champions League, l’obiettivo principale della prossima stagione.

Mercato Inter, cessioni importanti sono possibili

Un punto chiave per il mercato dell’Inter è rappresentato dalla possibile cessione di Denzel Dumfries. Il terzino olandese, con contratto in scadenza nel 2025, potrebbe lasciare Milano se non dovesse rinnovare, portando nelle casse nerazzurre circa 30 milioni di euro. Questi fondi potrebbero essere reinvestiti per rafforzare la squadra in vari settori, a partire dall’attacco fino alla difesa.

Un altro tema caldo è quello del portiere. Sommer, nonostante l’affidabilità, ha un’età avanzata che spinge la dirigenza a considerare nuove opzioni. Il brasiliano Bento è il primo obiettivo, anche se la concorrenza dalla Premier League potrebbe complicare l’affare. In caso di difficoltà, l’Inter potrebbe optare per il rinnovo del prestito di Audero dalla Sampdoria, cercando di abbassare il costo di riscatto fissato a 7 milioni di euro​ (La Gazzetta dello Sport)​.

Gudmundsson è la priorità in entrata

Per l’attacco, l’Inter ha messo gli occhi su Albert Gudmundsson, grande protagonista della stagione del Genoa. Ma i nerazzurri avranno diversi ostacoli da superare: nche il Tottenham è interessato al giocatore, rendendo la competizione per il suo acquisto molto agguerrita. La volontà del giocatore di rimanere in Serie A potrebbe favorire i nerazzurri, con Marotta che spera di sfruttare questo vantaggio​.

L’obiettivo dell’Inter è quello di mantenere alta la competitività, sia in Italia che in Europa. La strategia di mercato si baserà su un attento bilancio tra cessioni e nuovi acquisti, cercando di assicurare una rosa all’altezza delle aspettative. La gestione oculata delle risorse economiche, specialmente dopo il passaggio di proprietà, sarà fondamentale per continuare il percorso di crescita intrapreso.

La cessione di Dumfries e l’acquisto di nuovi giocatori di qualità come Bento e Gudmundsson sono passi strategici per mantenere e migliorare la competitività della squadra. Marotta e Inzaghi sono determinati a costruire un organico che possa competere ai massimi livelli sia in Serie A che in Champions League. La prossima stagione si preannuncia intensa, con l’Inter pronta a confermare il proprio dominio e a puntare sempre più in alto​.