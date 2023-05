Verona-Inter, Inzaghi turnover a metà. Ecco la formazione iniziale

di Diego De Cicco, pubblicato il: 03/05/2023

Verona-Inter è il match di stasera che vale tantissimo sia per gli scaligeri che per i nerazzurri.

Se infatti l’Hellas è in piena corsa per la salvezza, attualmente occupa il terzultimo posto in compagnia dello Spezia, la squadra di Inzaghi deve per forza vincere. Ora è a pari punti con Milan e Roma al quarto posto e la bagarre per entrare nella prossima Champions League continua ad essere difficile ed avvincente. Verona-Inter, diversi i cambi tra i nerazzurri. Dentro Handanovic, De Vrij e Dumfries. In avanti Lukaku in panchina, sarà Dzeko a partire dal primo minuto.

L’Inter è attesa da un maggio in cui giocherà ogni tre giorni. Dopo la trasferta di Verona sarà attesa da quella a Roma contro i giallorossi e poi l’andata della semifinale di Champions contro il Milan. La situazione non permette di essere tranquilli, ma Inzaghi non può permettersi di non attuare il turnover.