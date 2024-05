Inter, Biasin dà l’annuncio su un obiettivo in attacco: “Non arriverà in nerazzurro”

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/05/2024

Inter, Biasin depenna un giocatore dagli obiettivi di mercato. In casa nerazzurra c’è ancora tanto entusiasmo e tanta adrenalina per la festa scudetto post-vittoria contro il Torino. Una marea di persone pronte ad esternare la propria gioia per lo scudetto e la seconda stella conquistate, oltre che per manifestare il loro affetto ai loro beniamini. Adesso, però, ci sarà l’impegno in casa del Sassuolo, da prendere con estrema serietà, dal momento che i neroverdi sono l’unica squadra che, in questa stagione, ha battuto i nerazzurri in campionato.

Intanto, in viale della Liberazione, si lavora per cercare i profili migliori per rinforzare la rosa di Inzaghi nella prossima stagione. Uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento è quello dell’attacco e nelle ultime settimane, anche per i nerazzurri, si è fatto il nome di Zirkzee come possibile rinforzo di lusso. Proprio di questo, all’interno del suo editoriale per TMW, ha parlato il giornalista molto vicino alle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin.

Ecco le parole di Biasin: “L’Inter a differenza del Milan non sta pensando a Zirkzee. L’unica possibilità di vedere un altro grande attaccante nella rosa di Inzaghi passa dalla cessione di uno tra Thuram e Lautaro, cosa che non è nella testa dei dirigenti e – al momento- neppure dei giocatori”.