Inter, la rivelazione del giornalista su Inzaghi: “I nerazzurri avevano tutto pronto”

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/04/2024

Inter, c’è il retroscena su Simone Inzaghi. I nerazzurri sono ancora su di giri per la vittoria dello scudetto e la conseguente conquista della seconda stella. Un traguardo che la società nerazzurra ha puntato fin da inizio anno e che è riuscita ad ottenere dopo un campionato dominato. Il primo artefice di questa vittoria è sicuramente Simone Inzaghi, che è arrivato all’Inter tra qualche mugugno che è riuscito a spazzare solamente con la finale di Champions League e con la vittoria di quest’anno.

Intanto, il portale Cronache di Spogliatoio, ha svelato un interessante retroscena sull’arrivo di Inzaghi a Milano. Il giornalista Ferdinando Siani, che in passato ha lavorato per il club nerazzurro, ha parlato del rush finale che c’è stato tra l’attuale allenatore interista e Allegri, che era l’altro candidato forte per sedere sulla panchina dell’Inter.

Ecco le parole di Siani: “Quando l’Inter prende Simone Inzaghi, il club ha già tutto pronto per annunciare Allegri, che però salta per l’inserimento della Juve. Allora l’Inter in un giorno, quando Inzaghi sta per rinnovare con la Lazio, lo convince e lo prende”.