Inter, Inzaghi corre verso il rinnovo: ecco cosa manca. Dopo proverà a raggiungere un obiettivo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/05/2024

Inter, Inzaghi corre verso il rinnovo. La squadra nerazzurra, con la vittoria dello scudetto, ha compiuto un’impresa storica portando nella Milano nerazzurra non solo il ventesimo scudetto, ma anche la seconda stella sulle proprie maglie. Un obiettivo puntato fin dal primo giorno di ritiro e raggiunto con una cavalcata entusiasmante. Ed il merito principale di questa vittoria è sicuramente di Simone Inzaghi, tecnico che si è saputo evolvere e migliorare rispetto alle annate precedenti, resistendo anche alle feroci critiche.

Intanto, in società, si pensa a ricompensare lo stesso tecnico interista che, a questo punto, corre verso il rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci saranno problemi per prolungare il rapporto con il tecnico piacentino che ha tutta l’intenzione di rimanere sulla panchina nerazzurra e provare a continuare il ciclo di vittorie. Per il nero su bianco, però, manca ancora qualcosina.

Infatti, prima di formalizzare il tutto, ci sarà bisogno di risolvere ogni aspetto inerente alle questioni societarie. Una volta terminate queste faccende, si arriverà alla fumata bianca. Poi, Inzaghi, avrà degli obiettivi chiari. Per quanto riguarda questa stagione, ovviamente, vincendo gli ultimi tre turni di campionato, riuscirebbe a superare il record nerazzurri di punti in campionato appartenente a Roberto Mancini a quota 97. Ma per la prossima intensione, c’è la volontà di puntare anche all’Europa, rendendo l’Inter non solo un underdog.