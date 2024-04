Inter, Nainggolan esalta la rosa nerazzurra: e che parole per Federico Dimarco!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/04/2024

Inter, Nainggolan elogia Dimarco. L’entusiasmo nell’ambiente Inter è ancora alle stelle per la conquista del ventesimo scudetto e della conseguente seconda stella. La squadra di Inzaghi ha dominato dall’inizio alla fine il campionato ed è riuscita a conquistare il tricolore con merito. Una grande cavalcata, suggellata dalla matematica ottenuta grazie alla vittoria nel derby contro il Milan. Un momento indimenticabile per tutti i tifosi interisti.

Intanto, all’interno del canale Twitch Controcalcio, l’ex centrocampista nerazzurro, Radja Nainggolan, si è proprio soffermato a parlare dello scudetto vinto dagli uomini di Simone Inzaghi. Il belga è stato sottoposto a fare alcuni paragoni tra la rosa nerazzurra è quella del Milan – prima squadra inseguitrice – soprattutto per quanto riguarda la fascia sinistra, dove per i nerazzurri c’è Federico Dimarco e per i rossoneri c’è Theo Hernandez.

Ecco le parole di Nainggolan: “C’è un giocatore del Milan che giocherebbe titolare nell’Inter? Tra Theo Hernandez e Dimarco scelgo il nerazzurro perché fa 80 assist, 10 gol e in una squadra che vince lo scudetto prendo lui”.