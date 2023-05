Inter, per i derby Champions è caos biglietti. Qualcuno può spiegare?

di Redazione, pubblicato il: 03/05/2023

(Inter) Il derby d’andata di Champions è già sold out, il ritorno in casa dei nerazzurri si avvia verso lo stesso finale. Si parla di incassi stratosferici, oltre 10 milioni di euro per Milan Inter, ancora di più per il ritorno visto che l’Inter ha deciso di praticare prezzi leggermente superiori.

Sono ore frenetiche, i tifosi nerazzurri abbonati e soci di Inter Club hanno ancora qualche giorno per assicurarsi i preziosi tagliandi.

C’è però un aspetto che lascia perplessi. Su diversi siti internet sono in vendita decine di biglietti per entrambi i match. Si tratta di canali diversi da quelli ufficiali delle due società e che propongono l’acquisto a prezzi che viaggiano tra i 400 ed i 2000 euro.

Un fenomeno di bagarinaggio vero e proprio che non trova spiegazione nelle modalità di acquisto ufficiali. Entrambi i club hanno optato per privilegiare gli abbonati, quelli nerazzurri solo nei prossimi giorni potranno acquistare due ticket per parenti e amici.

Sono proprio gli abbonati a dare linfa a questo fenomeno vendendo i biglietti che si sono già assicurati a prezzi maggiorati?

Le due società possono spiegare cosa sta succedendo?