Inter Juventus, sale la tensione, attesa per una decisione fondamentale

di Redazione, pubblicato il: 24/04/2023

Inter Juventus, la Coppa Italia passa da San Siro mercoledì sera per la penultima fermata.

Dopo i fatti dell’andata il clima è infuocato, la grazia concessa da Gravina a Lukaku ha acceso polemiche a non finire.

Uno dei protagonisti più attesi sarà certamente l’arbitro e con lui la squadra VAR.

Graziano Cesari su Italia 1 ha espresso un parere netto su chi dovrà essere chiamato ad arbitrare un match che si preannuncia particolarmente difficile da gestire.

A suo giudizio Daniele Doveri è l’unico nome individuabile per l’esperienza e per il rispetto che si è saputo conquistare tra i giocatori.

Con lui Irrati al Var e Valeri all’Avar.

