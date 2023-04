Inter, l’attacco si è svegliato, manca solo uno all’appello

di Redazione, pubblicato il: 24/04/2023

(Inter) Dopo i gol di Lautaro e Correa tornano anche quelli di Lukaku. L’attacco interista sembra aver ritrovato la mira giusta proprio in vista del finale di stagione con tre obbiettivi da raggiungere.

L’ex Aldo Serena ha commentato positivamente il ritrovato feeling con la rete.

“Dopo il risveglio contro il Benfica degli attaccanti Lautaro Martinez e Correa, oggi anche Lukaku (due reti) torna al gol su azione per l’Inter. Manca solo la resurrezione di Dzeko per un finale di campionato impegnativo come quello nerazzurro”.