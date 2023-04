Inter, Lukaku torna Big Rom: parole chiare sul futuro (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 24/04/2023

Inter, Lukaku fa tornare i nerazzurri alla vittoria dopo ben 5 turni. Il belga ha steso l’Empoli con una doppietta e l’assist a Lautaro del 3-0 negli ultimi minuti.

Il suo score in questa stagione resta comunque abbastanza deludente: solo 5 le reti realizzate in 1134 minuti giocati. Numeri lontanissimi da quelli visti nella sua prima esperienza in nerazzurro. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha esaminato i numeri del belga sottolineando che non segnava su azione in Serie A da oltre otto mesi, ultima rete al Lecce il 13 agosto nella prima giornata di campionato. Una doppietta in Serie A mancava addirittura da più di due anni, ovvero dal 14 febbraio 2021.

Inter, senti Lukaku: “Io resterei volentieri”

Tra Benfica ed Empoli sembra aver dato segnali di risveglio e senza dubbio un suo ritorno ai vecchi fasti potrebbe essere un’arma in più per questo finale di stagione.

Il belga, riporta il quotidiano, ha regalato la sua maglia a uno dei tifosi presenti al Castellani ringraziandoli nella foto pubblicata sui social. La sua volontà è quella di restare all’Inter anche per il futuro e spera che si riesca a trovare una soluzione con il Chelsea. Chiare le sue parole: “Io resterei volentieri, ma l’obiettivo adesso è di fare il meglio per l’Inter, un club che mi ha dato tutto e che mi ha fatto diventare ancora più forte”.