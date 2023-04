Mercato Inter, individuato il sostituto di Onana: primo contatto diretto (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 24/04/2023

Mercato Inter, Onana potrebbe lasciare i nerazzurri già la prossima estate. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiegando che sul portiere nerazzurro ci sarebbe il forte interesse del Chelsea.

La società sarebbe pronta a cederlo di fronte ad un’offerta di almeno 40 milioni di euro. Cifra che si permetterebbe ai nerazzurri di fare una piena plusvalenza in quanto il giocatore è arrivato a costo zero la passata stagione.

Mercato Inter, incontro con Vicario: Carnesecchi l’alternativa

I nerazzurri nel frattempo avrebbero individuato in Vicario dell’Empoli il suo possibile sostituto. Il portiere, ieri ai box per un infortunio, si sta rivelando in questa stagione come uno dei migliori talenti del panorama calcistico italiano. Prima del fischio d’inizio c’è stato uno scambio di parole tra lui e Baccin.

La sua valutazione sarebbe di almeno 20 milioni di euro, esattamente la metà di quanto si vorrebbe incassare per Onana e l’Inter sarebbe pronta a tentare l’assalto. Nell’affare, inoltre, potrebbero essere inserite alcune contropartite tecniche per abbassare la cifra cash. Tra i nomi in lizza ci sarebbero Satriano, Mulattieri e Oristanio.