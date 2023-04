Inter, dagli inizi di carriera fino agli idoli: D’Ambrosio si confessa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/04/2023

Inter, D’Ambrosio si confessa. Dopo la vittoria fondamentale contro l’Empoli, in casa nerazzurra ci si concentra sulla partita di Coppa Italia contro la Juventus che vale la finale. Intanto, nell’attesa della sfida, Danilo D’Ambrosio è il protagonista del programma Footsteps sui canali ufficiali della società nerazzurra. Di seguito, ecco le parole del difensore.

Sugli inizi di carriera ed un momento fondamentale: “Nella mia carriera è stato determinante la costanza, umiltà e determinazione. Il salvataggio con l’Empoli nel 2019? Non saprei dire, la speranza era di mandar via il pallone dalla linea di porta e salvare il risultato. Ci ho messo tanta speranza in quel salvataggio”.