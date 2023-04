Inter-Benfica, designato l’arbitro del match: i precedenti fanno ben sperare

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 17/04/2023

Inter-Benfica, mercoledì sera alle ore 21:00 andrà in scena al San Siro il match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri partono da favorito in virtù dello 0-2 del da Luz di settimana scorsa e sognano una qualificazione alle semifinali che manca dal 2010, anno in cui conquistarono la terza e ultima Champions League.

La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per tutti i match dei quarti di finale assegnando la sfida del San Siro all’arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande. Il fischietto classe 1976 avrà come assistenti Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso. Il quarto ufficiale del match sarà Cesar Soto Grado. Al Var Juan Martinez Munuera con assistente Alejandro Hernandez.

Benfica-Inter, arbitra Del Cerro Grande: i precedenti

Sarà la terza volta in carriera con i nerazzurri per il fischietto spagnolo. Entrambi i precedenti in Europa League nel 2020 terminati con la vittoria dell’Inter.

Il primo nel 2020 nel match di andata dei sedicesimi di finale contro il Ludogorets in trasferta vinto per 0-2; mentre l’altro sempre nel 2020 contro il Bayer Leverkusen nei quarti di finale con la vittoria nerazzurra per 2-1. Sono in totale 17 i precedenti con le italiane: 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.