Inter, ultimatum a Inzaghi: possibile l’esonero immediato (CorSera)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 17/04/2023

Inter, momento complicato per i nerazzurri che stanno vivendo un periodo di piena crisi in campionato. La squadra ha collezionato un solo punto nelle ultime cinque giornate di Serie A mettendo a Dario rischio la qualificazione per la prossima Champions League.

Sul banco degli imputati è finito in primis Simone Inzaghi ma anche molti giocatori che a questo punto potrebbero dire addio a fine stagione. Il Corriere della Sera oggi in edicola ha dato importanti aggiornamenti su quanto successo sabato sera a San Siro dopo la sconfitta contro il Monza riportando che un esonero immediato di Inzaghi sarebbe un’ipotesi da non scartare.

Inter, gara con il Benfica decisiva: Inzaghi rischia grosso

La società non sarebbe affatto soddisfatta della evidente discontinuità di rendimento tra coppe e campionato ed avrebbe richiesto spiegazioni al tecnico piacentino.

L’intenzione della società nerazzurra sarebbe quella di puntare ancora su Inzaghi, almeno fino al termine della stagione, ma potrebbe cambiare tutto in caso di clamorosa eliminazione con il Benfica. Una sorta di ultimatum per l’allenatore nerazzurro chiamato alla svolta in questo finale di stagione.