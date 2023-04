di Redazione, pubblicato il: 17/04/2023

(Inter) Secondo la Gazzetta dello Sport la dxecisione è presa. L’Inter 2023-24 non vedrà più Romelu Lukaku in maglia nerazzurra.

“E il futuro dell’Inter sarà senza Romelu Lukaku. Il belga tornerà al Chelsea per fine prestito. E il club di Zhang non ha intenzione di negoziarne un altro, perché i 20 milioni lordi spesi per riportarlo a Milano non sono andati di pari passo con le prestazioni. E perché i ragionamenti portano a un altro tipo di investimento, un cartellino da patrimonializzare.

Per la sostituzione i nomi che ballano restano quelli di Firmino, Thuram e Retegui, due parametri zero con stipendi importanti ed un giovane da valorizzare.

Se si considera che anche Dzeko e Correa per motivi diversi non faranno più parte della rosa futura è evidente che siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione.