Empoli-Inter: Dazn o Sky? Dove vedere in tv il match dei nerazzurri

Empoli-Inter sarà la prossima gara in campionato dei nerazzurri.

La Serie A prosegue senza tregua. Si torna in campo già domani (26 ottobre). Ma dove sarà possibile visionare Empoli-Inter in tv? L'incrocio fra nerazzurri e toscani è in programma mercoledì 27 ottobre alle ore 20.45. Per i nerazzurri sarà questa l'occasione per tornare immediatamente al successo dopo la delusione per i tre punti sfumati, in extremis, contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Il match Empoli-Inter godrà della contemporanea trasmissione su Dazn e Sky. La gara infatti rientra fra le tre di giornata condivise da entrambe le piattaforme (le altre sono il derby Spezia-Genoa, in programma martedì; e Napoli-Bologna di giovedì).

La decima giornata del campionato di Serie A si apre con due anticipi (Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana) per chiudersi con l'impegno dei partenopei, ancora primi e allenati da Luciano Spalletti. L'altra capolista, il Milan di Pioli, se la vedrà in casa contro il Torino di Ivan Juric. La Juve ospita il Sassuolo di Dionisi; la Fiorentina di Italiano fa visita alla Lazio di Sarri.

Il programma completo e tutte le dirette televisive della decima giornata del campionato di Serie A:

26 ottobre

18.30, Spezia-Genoa, DAZN/SKY

18.30, Venezia-Salernitana, DAZN

20.45, Milan-Torino, DAZN

27 ottobre

18.30, Juventus-Sassuolo, DAZN

18.30, Sampdoria-Atalanta, DAZN

18.30, Udinese-Verona, DAZN

20.45, Cagliari-Roma, DAZN

20.45, Empoli-Inter, DAZN/SKY

20.45, Lazio-Fiorentina, DAZN

28 ottobre

20.45, Napoli-Bologna, DAZN/SKY

Ma che gara sarà Empoli-Inter? Nelle file dei toscani, allenati da Andreazzoli, occhio all'ex Pinamonti reduce da gol e spettacolo nell'ultimo match (clicca qui per i dettagli). I nerazzurri arrivano dal discusso pareggio con la Juventus (rivivi tutte le emozioni del match). La vittoria sarà l'unico risultato utile per i ragazzi di Simone Inzaghi.