Live, Inter-Juventus 1-1: l'arbitro decreta la fine della partita

95' - Finisce 1-1 la partita! Una grossa ingenuità di Dumfries regala il pari alla Juventus. Un vero peccato per la partita che si era giocata.

94' - Ammonito Chiellini

90' - Cinque minuti di recupero

87' - Gol di Dybala su calcio di rigore! Precedentemente, espulso Inzaghi dalla panchina. Intanto esce Barella ed entra Vecino

86' - Rigore per la Juventus! Il Var assegna il penalty per fallo di Dumfries su Alex Sandro

82' - Fuori Locatelli e McKennie e dentro Kaio Jorge ed Arthur

76' - Cross in mezzo di Alex Sandro, ma Locatelli fa fallo in attacco

72' - Escono Lautaro e Perisic ed entrano Sanchez e Dumfries

70' - Ammonito Perisic per fallo su Chiesa

68' - Alex Sandro prova dalla distanza, ma la palla va larga

64' - Escono Cuadrado e Kulusevski ed entrano Chiesa e Dybala

62' - Occasione Perisic! Il croato ferma Cuadrado e scambia con Dzeko, punta Danilo, ma manda la palla altissima!

60' - Esce Calhanoglu, entra Gagliardini

59' - Barella la mette in mezzo per Dzeko che di testa manda la palla a lato

52' - Ripartenza della Juventus, ma la palla finisce fuori

45' - Inizia la ripresa della partita!

Una buona Inter nel primo tempo di gioco con Dzeko, Perisic e Darmian sugli scudi. Deludente Lautaro. I nerazzurri non dovranno commettere lo stesso errore fatto contro la Lazio e staccare la spina, perchè la Juventus ha dimostrato di saper essere molto pericolosa quando si affaccia dalle parti di Handanovic.

45+3 - Fine primo tempo

45' - Tre minuti di recupero

43' - Ammonito Alex Sandro per fallo su Barella

41' - Situazione confusa nell'area dell'Inter, con Bonucci che manda largo, ostacolato da Morata

39' - Cartellino giallo per Barella per fallo su Alex Sandro

34' - Dopo un'azione insistita, Barella manda alle stelle col destro

28' - Calhanoglu pesca Dzeko che da solo in area fa un passaggio a Szczesny- Occasione Inter!

22' - Skriniar sbaglia il controllo e il passaggio, ne approfitta Cuadrado che calcia dalla distanza. Palla a lato di pochissimo!

17' - Esce Bernardeschi infortunato, entra Bentancur

16' - Dzekooooooo! Dopo la traversa incredibile di Calhanoglu, Dzeko segna con il tap-in vincente!

11' - Ci prova Danilo su punizione, palla ampiamente larga

7' - Occasione Juventus! Morata dalla distanza dopo il calcio d'angolo, Handanovic non perfetto, ma si salva in due tempi

4' - Dall'angolo, Skriniar manda alto di poco con il colpo di testa

3' - Cross di Perisic, Chiellini in angolo

1' - L'arbitro fischia l'inizia della partita!

Inter news: mancano pochissimi minuti all'inizio della partita contro la Juventus.

Il derby d'Italia sarà una partita molto importante per entrambe le squadre. Motivo? I risultati di Milan, vittorioso contro il Bologna, e del Napoli, che ha ottenuto un prezioso pareggio all'Olimpico contro la Roma. Inter e Juventus non si possono dunque permettere di perdere altro terreno dalla vetta della classifica. Proprio per questo sia Massimiliano Allegri che Simone Inzaghi sanno che, stasera, è fondamentale ottenere i tre punti. Il tecnico bianconero ha risolto gli ultimi dubbi, preferendo Weston McKennie al posto di Bentancur e Dejan Kulusevski, che verrà messo a uomo su Marcelo Brozovic, al posto di Federico Chiesa, pronto a entrare a partita in corso quando, grazie al suo passo, con le squadre lunghe e stanche, può mettere in difficoltà la difesa nerazzurra. Problemi per Simone Inzaghi, invece, che risolve il ballottaggio a centrocampo in maniera forzata, a causa dell'attacco febbrile che lo ha colpito in mattinata Arturo Vidal, schierando Hakan Calhanoglu al suo posto. Negli scorsi minuti è infatti uscito il comunicato ufficiale della società come potete leggere in questo articolo. Non solo. L'ultima ora 'scuote' Inter-Juventus: l'ex tecnico di entrambe le squadre, Antonio Conte, è infatti 'invocato' a grande voce dai tifosi del Manchester United dopo la disfatta casalinga di oggi contro il Liverpool (5-0 il risultato finale per la squadra di Klopp. Qui potete trovare il nostro approfondimento.

Di seguito, le formazioni complete:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Bernardeschi, Alex Sandro; Morata, Kulusevski. All. Massimiliano Allegri.