Correa-Inter, il Tucu con l’umore nero: ecco cosa lo ha convinto a lasciare i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/08/2023

Correa-Inter, il Tucu ha lasciato Milano con l’umore nero. Sono ore molto importante per quanto riguarda il mercato nerazzurro, sia in entrata che in uscita. Infatti, in viale della Liberazione tiene banco il caso-Pavard, la cui trattativa sembra entrata in una situazione di stallo. Mentre sembra essere in dirittura d’arrivo la sliding door tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez.

Il cileno tornerà a Milano a parametro zero per una stagione, mentre l’argentino lascerà i nerazzurri per il Marsiglia, con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ma proprio il Tucu, in queste ultime ore, ha deciso quasi a sorpresa di lasciare il club di viale della Liberazione, visto che sembrava intenzionato a rimanere a Milano.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’umore di Correa non era dei migliori. Questo perchè, anche l’ultimo dei suoi estimatori, ovvero Simone Inzaghi, ha deciso che la sua esperienza in nerazzurro era terminata e che lo avrebbe tenuto in considerazione solamente nel momento in cui non ne avrebbe potuto fare a meno.

Da qui l’accelerata con il Marsiglia. Dunque, dopo ben due stagioni non proprio esaltanti, Correa lascia l’Inter. I nerazzurri si augurano che il suo possa diventare un addio definitivo in modo tale da poter anche avere una discreta somma da reinvestire sul mercato.