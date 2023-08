Inter, dagli esuberi un tesoretto da 30 milioni: altri due giocatori vicini all’addio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/08/2023

Inter, dalla cessione degli esuberi ricavati circa 30 milioni di euro. In casa nerazzurra si stanno cercando di ultimare le ultime operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Detto del caso-Pavard, che sta diventando sempre più nebuloso e che potrebbe saltare come altre trattative in questa sessione, è molto vicina la sliding door tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez.

Ma, per quanto riguarda le uscite, in viale della Liberazione sono ad oggi parecchio soddisfatti, dal momento che sono stati ricavati circa trenta milioni di euro. Le ultime, sono state quella di Sebastiano Esposito in prestito alla Sampdoria e Valentino Lazaro a titolo definitivo per 4 milioni al Torino – squadra in cui aveva militato nella scorsa stagione.

Però, per quanto riguarda La Gazzetta dello Sport, ci sono altri due esuberi che potrebbero lasciare molto presto la Pinetina. Il primo è il centrocampista francese classe 2002, Lucien Agoumè. Il giocatore vorrebbe giocare all’estero e sarebbe in piedi una trattativa con l‘Almeria. Marotta e Ausilio chiedono per lui una cifra di circa 5 milioni di euro per lasciarlo partire.

L’altro giocatore è l’attaccante classe 2001, Eddie Salcedo, che potrebbe andare a giocare in prestito all’Eldense in Segunda Division. Ore importante da cui la società spera di chiudere alcune operazione sia in entrata che in uscita. Sono momenti cruciali.