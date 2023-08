Inter, troppa attesa per Pavard! Salta tutto? Il giornalista dice come stanno le cose

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/08/2023

Inter, salta tutto per Pavard? In casa nerazzurra sono ore parecchio intense per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, in queste ore, sembra in via di definizione il passaggio di Sanchez in nerazzurro, con Correa che andrebbe a Marsiglia per 2 milioni di prestito e 10 di diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions League.

Intanto, tiene banco il caso Pavard. Il difensore del Bayern Monaco sembrava parecchio vicino alla società nerazzurra e, secondo quanto riportato dalle varie testate ed emittenti, i bavaresi e l’Inter avrebbero trovato l’accordo per 30 milioni di euro più 2 di bonus. Ma, in queste ore, non solo il difensore è tornato ad allenarsi con il Bayern Monaco, ma addirittura sembra che tutto si sia bloccato.

Proprio di questo, attraverso il suo profilo Twitter, ha parlato il giornalista di Dazn, Orazio Accomando, che, rispondendo ad un utente, ha definito la situazione. Il giornalista, ha di fatto confermato che l’accordo tra società sia stato trovato. Ma, in questo momento, i tedeschi, non riescono a trovare il sostituto del francese dal momento che Tuchel sta rifiutando tutte le piste che gli vengono proposte dal proprio club, preferendo il transalpino.

Vedremo cosa accadrà, ma la società nerazzurra non è nuova a questo tipo di situazioni e i tifosi stanno iniziando a mugugnare proprio per questo. Specie dopo le parole ottimistiche di Marotta, sarebbe l’ennesima grave e incredibile beffa.