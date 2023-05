Roma-Inter, designato il fischietto del match dell’Olimpico

di Diego De Cicco, pubblicato il: 04/05/2023

Roma-Inter sarà il match delle 18 di sabato. All’Olimpico ci sarà una vero e proprio spareggio per la zona Champions in una giornata di campionato ricca di intrecci. In calendario ci sono infatti anche Milan-Lazio e Atalanta-Juventus. In pratica si scontreranno tra loro tutte le squadre che ambiscono a partecipare alla coppa più prestigiosa. Tre posti per sei, un vero campionato nel campionato.

L’AIA ha reso noto le designazioni e per la partita di Roma ha selezionato Fabio Maresca della sezione di Napoli.

L’arbitro, internazionale dal 2020, è uno dei fischietti più apprezzati del campionato. Celebre divenne lo sfogo dell’allora allenatore nerazzurro Conte che in un Udinese -Inter urlò all’arbitro “Maresca sei sempre tu”, che divenne per mesi uno dei meme più diffuso sui social.

I nerazzurri con l’arbitro napoletano hanno uno score di 14 partite con 8 vittorie 3 pareggi e 3 sconfitte, ultima delle quali rimediata in casa contro la Fiorentina il primo aprile scorso. Anche la Roma è stata diretta per 14 volte da Maresca con uno score di 6 vittorie 5 pareggi e 3 sconfitte. Nell’ultima partita in cui ha diretto la squadra di Mourinho i giallorossi hanno vinto 1 a 0 in casa contro la Juventus.

Gli assistenti del match saranno Imperiale e Bresmes con Colombo quarto uomo. Al Dar ci sarà Di Paolo che sarà assistito da Paganessi.

