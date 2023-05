Inter, l’occasione è di quelle da non lasciarsi scappare

di Redazione, pubblicato il: 04/05/2023

L’Inter passa agevolmente a Verona e inizia nel migliore dei modi il mese di maggio, decisivo per tutti gli obbiettivi.

Si torna in campo tra tre giorni, il match con la Roma all’Olimpico sarà decisivo per l’inseguimento al quarto posto. I ragazzi di Inzaghi ci arrivano sull’onda di una ritrovata capacità di andare in gol, di una forma fisica in crescendo e senza assenze preevedibili. Non altrettanto la Roma. La squadra di Mourinho è in pena emergenza difensiva. Alle assenze già certe di Kumbulla e LLorente, a quella probabile di Smalling si aggiunge quella di Celik. Il laterale turco ha rimediato il rosso al 95mo del match pareggiato dai giallorossi a Monza.

Come se non bastasse anche El Shaarawy è stato costretto ad uscire anzitempo per un guaio muscolare. Difficile ad oggi prevedere la sua presenza in campo nel big match di sabato prossimo.