Inter, metamorfosi completata, da Verona la conferma

di Redazione, pubblicato il: 04/05/2023

La Gazzetta dello Sport analizza il turno infrasettimanale di Inter e Milan una settimana prima del derby di Champions.

“Quello di Verona è il quarto successo consecutivo, se comprendiamo la semifinale di Coppa Italia contro la Juve; si ha la sensazione che i nerazzurri siano entrati in condizione al momento giusto, quando ogni partita vale un pezzo importante di stagione…I sei gol dell’Inter sono un avvertimento anche per il Milan in vista della Champions, perché i rossoneri hanno ribadito contro la Cremonese di vivere in una situazione opposta rispetto alla rivale di Coppa: altro che possibilità di scelta, se Pioli toglie i titolari cominciano i guai…”