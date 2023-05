Lukaku Inter, cambia tutto: arrivano novità dal Chelsea (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 04/05/2023

Lukaku Inter, il futuro del belga per la prossima stagione resta sempre più incerto. Il prestito in nerazzurro terminerà a giugno e una sua eventuale riconferma sembrerebbe complicata.

Nel frattempo arrivano novità da Londra, con il Chelsea che starebbe già pianificando la prossima stagione. Il prossimo allenatore dei blues dovrebbe essere Mauricio Pochettino che avrebbe già richiesto alla società una punta di peso e sembrerebbe intenzionato a chiedere la riconferma di Lukaku. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Lukaku Inter, il piano del Chelsea e le intenzioni del giocatore

I blues sarebbero pronti a proporre al giocatore di restare e presentargli il nuovo progetto tecnico. Il suo addio al Chelsea, sottolinea la rosea, fu dovuto principalmente a problemi con Tuchel.

Adesso non resta che capire quali siano le intenzioni del belga, dato che a Londra i problemi non erano solo con l’allenatore. La sua intenzione sarebbe quella di restare a Milano e nel caso in cui dovesse decidere di tornare al Chelsea verrà messo sul mercato.